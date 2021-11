Fim do casamento? Marido de Ivete Sangalo apaga fotos do casal e é visto sem aliança

O assunto desta sexta-feira, 19, é a possível separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady. O colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, já tinha revelado que Ivete e Daniel não estariam mais juntos após ele ter apagado quase todas as fotos do casal no Instagram. Além disso, ele surgiu sem aliança em uma aparição pública recente.

No perfil do nutricionista, o último registro dele com a mulher é do natal de 2018 e as imagens de uma viagem romântica que fizeram para Trancoso, na Bahia, não estão mais lá.

Já na conta da artista, ainda há publicações dos dois, como a do Dia dos Namorados deste ano. Eles continuam seguindo um ao outro na rede social.