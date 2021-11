Now United no Brasil: o que rolou na vinda do grupo ao país

Os fãs brasileiros de Now United foram à loucura com o anúncio surpresa, na semana passada, de que a banda estava vindo para o Brasil. E nem deu tempo de comemorar: os membros do Now United desembarcaram no último domingo, 14, e já estão cumprindo uma série de compromissos por aqui.

Com exceção de Bailey May, todos os integrantes vieram para o país. O primeiro destino? Rio de Janeiro! Lá, eles se reencontraram com centenas de fãs na porta do hotel, tiraram várias fotos e até dançaram funk até o chão.

A brasileira Any Gabrielly, por exemplo, se emocionou muito ao ouvir os admiradores gritando o seu nome no local. Como não amar?