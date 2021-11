Sam Asghari revela que ele e Britney Spears estão "se preparando para um casamento"

Instagram

"Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos casar", disse Sam ao produtor do E!, Herbert Eaford, no qual seu look Gucci aparentemente lhe rendeu um convite para a cerimônia. "Você será convidado se você se vestir assim, cara! Qualquer dia. Você seria meu padrinho", brincou Sam.

No início da semana, uma fonte disse ao E! News que Britney está curtindo os simples prazeres da vida.

"Ela realmente quer se casar com Sam. Ela quer um novo começo e foi isso que ela conseguiu. Ela vai aproveitar o momento e passar um tempo com Sam por enquanto", revelou a fonte.

O casal ainda não revelou nenhum detalhe importante do casamento, mas o planejamento parece estar em andamento. No dia 9 de novembro, Britney postou uma foto usando um vestido rosa claro e, embora ela tenha esclarecido que não era seu vestido de noiva, ela revelou que Donatella Versace estava trabalhando em seu look do grande dia.