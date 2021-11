Naiara Azevedo está confirmada no BBB22, afirma colunista

A próxima edição do Big Brother Brasil já tem uma artista confirmada, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. O veículo afirma que Naiara Azevedo vai integrar o grupo "Camarote" no reality show.

O jornalista conta que a informação foi confirmada com fontes da produção e pessoas próximas à cantora sertaneja.

No fim de agosto, a cantora conhecida pelo hit "50 Reias", em parceria com Maiara e Maraisa, terminou o casamento com o empresário Rafael Cabral, após 9 anos juntos.