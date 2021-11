Angelina Jolie leva os filhos Shiloh e Pax para estreia de documentário

Angelina Jolie é realmente uma mãe adorável! Na quinta-feira, 18, Angelina, musa do novo filme Eternos, pisou no tapete vermelho da estreia do documentário Paper & Glue, dirigido pelo artista francês JR, em Los Angeles.

A vencedora do Oscar estava acompanhada por dois rostinhos conhecidos: Shiloh, de 15 anos, e Pax, de 17 anos. Mãe e filhos estavam usando looks mais casuais para o evento em comparação às recentes premières do longa da Marvel.

Angelina usava uma blusa de gola alta e saia preta simples, porém elegante; enquanto Pax vestia uma camisa xadrez e jeans. Shiloh, por sua vez, optou por jeans rasgados e um casaco com capuz preto, bem adequado para uma adolescente.

Embora a estrela e seus herdeiros tenham se tornado visão recorrente nos tapetes vermelhos, JR – que só usa essas iniciais – é um rosto menos familiar. A amizade de Angelina com o artista ficou exposta nos últimos meses, depois que ele a fotografou durante uma recente viagem à França, em agosto deste ano.