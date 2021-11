Luciano Szafir celebra a vida em desfile com bolsa de estomia na SPFW

Luciano Szafir roubou a cena na 52ª edição do São Paulo Fashion Week ao desfilar com bolsa de estomia. O modelo passou a usar o aparelho após sofrer complicações devido à Covid-19 — e resolveu usar o desfile desta quinta-feira, 18, para conscientizar sobre a causa. Quem estava na plateia apoiando Luciano era a filha Sasha Meneghel.

Na última sexta-feira, 16, foi comemorado o Dia Nacional das Pessoas com Estomia. Szafir se tornou embaixador da organização Coloplast, para combater o preconceito quanto à causa. Por isso, o ator pediu ao estilista Walério Araújo uma roupa que deixasse a bolsa visível.

"Desfilar na SPFW e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes", escreveu Luciano, no Instagram.