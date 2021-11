Laura Neiva dá à luz José, segundo filho com Chay Suede

Nesta quinta-feira, 18, Laura Neiva e Chay Suede postaram o primeiro registro de José, o segundo filho do casal. O pequeno veio ao mundo na quarta-feira, 17, e Laura e Chay estão se derretendo pelo mais novo herdeiro.

O anúncio da chegada do filho veio a partir da foto publicada pela atriz no Instagram, com a legenda "José chegou ontem". Além dela e do recém-nascido, seu marido e sua primogênita Maria, de um ano e dez meses, também aparecem juntinhos. O ator também postou uma imagem do filho nos stories de seu perfil.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados e parabenizaram a família. "Que lindeza! Bem-vindo José", escreveu a atriz Fabiula Nascimento. Enquanto isso, a apresentadora Fernanda Gentil comemorou: "Ahhhhh que momento", assim como a jornalista Astrid Fontenelle, "Benza Deus!! Muita saúde!! Viva José!!", disse.