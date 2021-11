Conheça Bárbara Britto e a representatividade na moda | Histórias Inspiradoras

Vivi Alves está de volta com mais um Histórias Inspiradoras. Depois de bater um papo pra lá de importante sobre o Outubro Rosa, Vivi entrevista a incrível Bárbara Britto sobre a identidade e representatividade na moda.

Bárbara é travesti negra, modelo e participante do Born to Fashion, do Canal E!, primeiro reality show com modelos transgêneros.

"Eu fui criada pela minha avó e não me entendia ainda como uma travesti; mas eu comecei a perceber que era diferente quando eu ganhava uma camiseta que a gente achava que fosse masculina", explica a top. "Eu comecei a gostar de um boy e minha avó perguntou. Eu vi ali uma oportunidade de se assumir como gay e falei que era verdade. E minha avó falou: 'Eu que te criei, eu que sei. Ninguém pode falar nada'."

Depois da morte da avó, Bárbara foi morar com o pai pastor e ainda não estava se "entendendo como um corpo travesti", mas que "não estava lutando como as outras pessoas gays".