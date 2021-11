Veja o que rolou de melhor no Grammy Latino 2021

Prêmios

O Brasil estava presente em diversas indicações, com a cantora Giulia Be concorrendo à Artista Revelação e Nana Caymmi indicada a Álbum do Ano com o Nana, Tom, Vinicius. Na Gravação do Ano, os icônicos Caetano Veloso e seu filho Tom Veloso ganharam pela faixa Talvez. Merecido demais!