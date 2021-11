Jennifer Lawrence revela sua reação de fã ao filmar com Ariana Grande

Jennifer Lawrence é uma arianator! Aparentemente, Jennifer, que está grávida do seu primeiro filho, tem, digamos, certas dificuldades em trabalhar com seus ídolos.

Durante uma sessão de perguntas e respostas para os eleitores do BAFTA, na quarta-feira, 17, de acordo com a Variety, a atriz de 31 anos admitiu ser a maior fã de Ariana Grande, com quem fez cenas no filme Não Olhe Para Cima.

"Ela não consegue fazer música ruim", disse a ganhadora do Oscar. "Desde então, refleti sobre o meu comportamento com Ariana Grande. Fui totalmente vencedora do concurso de rádio. Eu estava tão animada e nervosa que, a certa altura, simplesmente entrei no quarto de hotel dela e me sentei."