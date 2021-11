Anitta se emociona em homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino

Um dos momentos mais aguardados do 22º Grammy Latino foi a homenagem para Marília Mendonça, feita por Anitta. Durante a cerimônia, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, em Las Vegas, Anitta se emocionou ao relembrar a trajetória e o impacto de Marília na música brasileira.

"Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país. Marilia Mendonça desde muito jovem se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marília, junto com Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite. Me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma generosa e amiga de todos", começou a Girl From Rio, em espanhol.

"Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça", completou a funkeira, em claro e bom português. Enquanto o discurso acontecia, imagens da cantora eram projetadas no telão. Emocionante!