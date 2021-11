Por que Shawn Mendes "iniciou" a separação de Camila Cabello após 2 anos

Allen Berezovsky/Getty Images

Embora Shawn e Camila estejam seguindo caminhos separados, eles deixam seu romance com lições valiosos um ao outro. Em outubro, por exemplo, a dona do hit Havana disse que ela e o ex podiam se ajudar com sua saúde mental.

A cantora revelou à Glamour que "para melhor ou para pior", eles aprenderam a ser honestos um com o outro sobre quando é hora de falar com um terapeuta, explicando: "Eu estarei desabafando ou reclamando sobre algo, e ele estará tipo, 'Você conversou com X sobre isso?' E eu vou ficar tipo, 'Não. Eu tenho que fazer uma sessão'. E ele vai fazer a mesma coisa comigo".