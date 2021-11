Kim Kardashian e SKIMS leva time feminino de futebol do Afeganistão para Reino Unido

Kim Kardashian, que está namorando Pete Davidson, e sua marca SKIMS, fretaram um voo que permitiu que o time de futebol juvenil feminino do Afeganistão chegasse a Grã-Bretanha, nessa quinta-feira, 18.

Segundo a Associated Press, o avião transportou mais de 30 adolescentes e suas famílias. Cerca de 13 pessoas no total desembarcaram no Aeroporto Stansted, próximo a Londres.

Os afegãos vão seguir os protocolos locais de saúde e passarão 10 dias em quarentena da Covid-19 antes de começarem uma nova vida na Grã-Bretanha. O Leeds United, clube da Premiere League, se ofereceu para apoiar as jogadoras, de acordo com a Associated Press.

Para Khalida Popal, que é ex-capitã da seleção de futebol feminina do Afeganistão e ajudou a liderar o esforço de evacuação, a notícia de que as famílias e jogadoras chegaram seguras na Grã-Bretanha a deixa "feliz e muito aliviada".