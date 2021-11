A lista completa de vencedores do Grammy Latino 2021

A maior noite da música latina está de volta! Nessa quinta-feira, 18, o Grammy Latino 2021 retornou sob o mesmo teto após a cerimônia do ano passado ter sido realizada em vários locais devido à pandemia.

Os anfitriões Carlos Rivera, Roselyn Sánchez e Ana Brenda Contreras estiveram presentes no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, para comemorar os grandes músicos do ano, como os hitmakers Bad Bunny, Paula Arenas e Pablo Alborán.

A cerimônia repleta de estrelas, contou com o retorno de Christina Aguilera aos palcos do Grammy Latino após mais de duas décadas. E na liderança das categorias está o cantor Camilo, com um total de 10 indicações.

Quanto à lista de brasileiros vencedores estão nomes como Caetano Veloso e Tom Veloso, que levaram troféu pela Gravação do Ano, com "Talvez"; e Anavitória, que venceu como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, por Cor, e Melhor Canção em Língua Portuguesa, por "Lisboa", em parceria com Lenine.

Veja abaixo a lista completa de vencedores: