Atriz trans, Marcella Maia celebra pluralidade de corpos na SPFW

Marcella Maia arrasou na passarela. A modelo e atriz trans desfilou com muita personalidade para a Meninos Rei. A marca de Salvador trouxe ao São Paulo Fashion Week uma coleção colorida, moderna e que reverencia as entidades das religiões de matriz africana. Além disso, escolheu modelos para representar todos os tipos de corpos.

Emocionada com o resultado, Marcella comemorou a oportunidade de promover a inclusão no universo da moda. "To em êxtase ainda. Representa muito estar nessa passarela com essa abertura plural, de realmente inclusão, cores, axé e riqueza. É sobre fortalecer nossa base e dizer que estamos cansados de mais do mesmo", contou a atriz.

Escalada para o elenco de Quanto Mais Vida Melhor, próxima novela das 19h da Globo, Marcella vai interpretar a Morte, um personagem pra lá de inusitado. "Minha personagem é inspirada na Malévola da Disney e carregada de magia. Ninguém sabe o que é a morte, então pode ser tudo. E se preparem, porque vocês vão se apaixonar", disse.