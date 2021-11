Kaia Gerber e Jacob Elordi terminam namoro após um ano juntos

Após um ano de namoro, Kaia Gerber e Jacob Elordi se separaram. Segundo fonte do E! News, o rompimento de Jacob e Kaia foi "amigável".

Jacob foi visto em meio à notícia nesta quinta-feira, 18, na cidade de Nova York, vestindo calça de moletom, um casaco, boné de beisebol e óculos escuros.

A separação surge apenas dois meses depois que a modelo e ator australiano fizeram sua estreia no tapete vermelho. No dia 25 de setembro, a dupla compareceu ao tapete vermelho—pela primeira vez como casal—durante a gala de abertura do Academy Museum of Motions Pictures, em Los Angeles.

Os fãs da modelo perceberam problemas na relação quando Kaia, de 20 anos, tirou as fotos da estrela de Euphoria, de 24 anos, de seu Instagram. No entanto, eles ainda seguem um ao outro.

Depois de serem vistos juntos em Malibu em setembro de 2020, o par tornou seu amor oficial no Instagram, no Halloween de 2020 com uma fantasia de casal. Jacob se vestiu como Elvis Presley, enquanto Kaia surgiu como sua ex-esposa Priscilla Presley.