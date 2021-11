Modelo Christy Giles é encontrada morta aos 24 anos

Uma página no GoFundMe co-organizada por Cilliers desde então arrecadou mais de $ 92 mil, dinheiro que irá para despesas de funeral e memorial, assim como investigadores particulares para os casos de Giles e Cabrales-Arzola, afirma a descrição da página.

Christy e sua amiga Hilda foram supostamente drogadas", afirma a descrição. "Doze horas depois, três homens vestidos de preto, mascarados com bandanas; com as placas removidas, deixaram Christy na calçada de um hospital. Christy já estava sem vida e foi declarada morta no local. Duas horas depois, o mesmo veículo com dois homens mascarados deixaram sua amiga, Hilda, em um hospital diferente". A polícia não confirmou esses detalhes ao E! News.