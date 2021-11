Verdades Secretas 2: Saída de Camila Queiroz pegou colegas de elenco de surpresa

A saída conturbada de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2 continua repercutindo entre o público e os fãs da novela exibida no Globoplay. Após divergências com a direção da TV Globo, Camila não teve o contrato renovado e, com isso, não poderá gravar as últimas cenas de Angel na trama de Walcyr Carrasco.

Nesta quinta-feira, 18, dois colegas do elenco de Verdades Secretas 2 brilharam na São Paulo Fashion Week. Após o desfile pela Meninos Rei, Ícaro Silva e Rainer Cadete falaram sobre o assunto com o E! Online Brasil.

Ícaro, que interpreta Joseph na novela, celebrou o sucesso e a recepção do público sobre o trabalho, e se mostrou surpreendido com a saída da protagonista. "Eu ainda tô entendendo. Não sei o que aconteceu. Tô amando fazer [Verdades Secretas 2], sou fã da Amora Mautner [diretora] e do Walcyr [autor]. É um produto muito especial e a recepção do público é muito calorosa. As pessoas são muito acolhedoras e viciadas!", conta o ator.