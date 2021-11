Maju Coutinho posta foto com convidadas de sua estreia no 'Fantástico'

Nesta quinta-feira, 18, Maju Coutinho já começou a preparar o público para sua estreia como apresentadora do Fantástico, da Globo, ao lado de Poliana Abritta. No Instagram, Maju publicou um registro ao lado das convidadas do seu primeiro programa no 'Show da Vida', como é conhecida a atração.

Com um look poderoso, a jornalista está ao lado de Alcione, Teresa Cristina, Tia Surica, Maria Rita e Mart'nália no clique. Time de peso, né! A gravação de sua primeira reportagem foi realizada na última terça-feira, 16, no Rio de Janeiro.

"É cercada dessa energia que vou chegando ao Fantástico. Com a força dessa roda de bambas, estamos chegando, Poliana Abritta! A entrevista foi ao ar livre, no RJ, onde a máscara já é liberada em local aberto", disse na legenda.

Os seguidores simplesmente amaram a publicação. "Mas que lindo. E que potente!", disse um deles nos comentários. Ela também fez outro post especial abraçando Alcione, e todos continuaram comemorando a conquista tão importante de Maju!