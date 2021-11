É hoje! Tudo que você precisa saber para o Grammy Latino

Na noite desta quinta-feira, 18, os latinos (principalmente brasileiros) vão tomar conta de Las Vegas. Anitta, Caetano Veloso e Giulia Be são alguns dos nomes que vão marcar presença no 22º Grammy Latino. Esta será a primeira edição do Grammy Latino a ser transmitida na TV brasileira, além de contar com um pré-show especial apenas para as nossas categorias. Imperdível, né?

A cerimônia oficial terá início às 22h, horário de Brasília — e você poderá acompanhar ao vivo pelo canal BIS, da TV por assinatura. A apresentação de abertura reunirá uma série de artistas, e Anitta, Giulia Be e Carlinhos Brown estarão por lá representando o país.

A partir das 19h30, no canal oficial do evento no YouTube, será transmitido o pré-show. Apresentado por Carolina Dieckmann, o evento irá anunciar as categorias de língua portuguesa. Artistas como Nando Reis, Luedji Luna e Barões da Pisadinha se apresentarão ao vivo. Babado!