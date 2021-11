Anitta fala sobre quando percebeu fama no exterior e planos de aposentadoria

A fama internacional chegou para Anitta. Em entrevista ao quadro Salada Sato, no canal do YouTube de Sabrina Sato, a Girl From Rio revelou quando caiu a ficha: "Do nada, todo mundo queria me pegar". Anitta contou, ainda, que a aposentadoria pode estar mais próxima do que pensamos. Poxa!

A funkeira arriscou tudo para tentar hitar no exterior — e só descobriu que esse dia chegou de forma peculiar. "Aqui fora, foi engraçado o jeito que percebi que estava famosa. Sempre saí aqui, ia para as baladas, era sempre normal. Do nada, todo mundo queria me pegar. [...] Ai, ele [um amigo] falou: 'É que você está ficando famosa, e o povo vai querer ficar por interesse também", contou.

"Vamos falar a verdade! O povo fica a fim da gente só porque somos famosos. Se você fosse ninguém, a pessoa ia estar cagando e andando para você", completou a cantora. Ainda assim, a malandra não deixa a peteca cair. Anitta confessou que já deu fora em vários famosos, e, não acostumados, eles ficam bravos.

Muitos suspeitaram que a declaração se tratava do rapper Drake, que trocou unfollow no Instagram com a funkeira recentemente. Será?