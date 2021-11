Hilary Duff recria coreografia viral no TikTok do seu hit "With Love"

As dancinhas do TikTok estão por todas as partes! E uma em especial se tornou viral na rede social por relembrar a icônica coreografia de "With Love", de Hilary Duff.

Há meses, diversos internautas decidiram recriar a apresentação da cantora no palco do programa Today, em 2007. "Se lembram quando Hilary Duff nos deu uma coreografia do TikTok antes do TikTok existir?", escreveu um fã sobre a dança inesquecível.

O sucesso foi tão grande, que a própria estrela começou a ser alertada sobre a dança e decidiu entrar na onda. "Eu não paro de receber mensagens sobre isso", escreveu ela na legenda.