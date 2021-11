Ikaro Kadoshi concorre na categoria 'Revelação da TV' em premiação brasileira

2021 está de vento em popa para Ikaro Kadoshi! Depois de retornar aos palcos e estrear a nova temporada com celebridades de Drag Me As a Queen, do canal E!, Ikaro concorre na categoria Revelação da TV do ano do Prêmio Notícias da TV.

Com 15 categorias, a segunda edição da premiação reconhece o trabalho dos profissionais da Televisão e de Plataformas Digitais que se destacaram neste ano.

Segundo o veículo responsável pela celebração, 2021 se tornou o "ano da retomada" graças à vacinação, incluindo o retorno das plateias, viagens jornalísticas para as grandes reportagens e novos trabalhos audiovisuais.