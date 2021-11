Os melhores momentos do especial de Adele, 'One Night Only'

Essa foi a grande noite de Adele - e a apresentação foi só um dos muitos momentos emocionantes!

Após anos esperando, os fãs comemoraram ao assistir o show de Adele no topo do Mount Hollywood, nesse domingo, 14 de novembro, enquanto ela apresentava algumas de suas músicas clássicas, assim como alguns hits inéditos de seu aguardado próximo álbum, 30. Na frente de várias celebridades, ela cantou para a plateia - e para os fãs assistindo no mundo todo - com o melhor de sua discografia, incluindo "When We Were Young", "Hello" e "Someone Like You".

Mas essa foi só uma parte do especial One Night Only, da CBS. Ela também conversou com Oprah Winfrey para falar sobre tudo: divórcio, perda de peso, amor, a morte de seu pai, seu filho e o que ela fará no futuro - e pode apostar que ela foi bem honesta!