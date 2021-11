Primeira capa sertaneja da Forbes tem Maiara e Maraisa e Marília Mendonça

Ao lado de Maiara e Maraisa, Marília Mendonça ilustra a capa da edição de novembro da revista ForbesLife. As imagens foram publicadas nesta terça-feira, 17, no Instagram de Maiara e Maraisa, com um texto emocionante. Essa é a primeira capa sertaneja da revista, feita especialmente em homenagem à Marília, que faleceu em um acidente de avião no começo do mês.

"Marília sempre falou que o lugar correto da mulher é o lugar de destaque. Sempre ensaiamos juntas entrevistas e programas que sonhávamos em ir e quem a conheceu sabe o quanto essa capa era desejada e aguardada por ela", começou a dupla.

"É por você e pra você mais essa conquista! A primeira capa sertaneja da Forbes. As Patroas no lugar em que elas sempre lutaram para estar!", completaram.