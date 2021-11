Marina Ruy Barbosa compartilha primeira foto ao lado do namorado Guilherme Mussi

Na noite desta quarta-feira, 17, Marina Ruy Barbosa repostou uma foto em que está ao lado do namorado Guilherme Mussi nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Marina fez uma singela declaração para o deputado federal, com um emoji de coração.

Os dois estiveram juntos na inauguração da loja física da Ginger, marca de roupas da atriz lançada em 2020. O evento foi realizado em um shopping de luxo na cidade de São Paulo.

Após aparições como o clique do casal em um aeroporto, essa é a primeira vez que a artista publica algo sobre o casal na web! Parece que estão muito apaixonados mesmo…