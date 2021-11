Kourtney Kardashian rebate crítica sobre ela estar "finalmente" com os filhos

Kourtney Kardashian, que deu presente de aniversário extravagante a Travis Barker, rebateu hater que a criticou como mãe. A polêmica começou após Kourtney postar foto no Instagram com os filhos Penelope e Reign, em recente viagem a Cabo San Lucas, no México.

"Uau, você finalmente está com seus filhos?", comentou o internauta.

Não demorou muito para que a estrela respondesse: "Eu estou com meus filhos todos os dias, graças a Deus, a rede social nem sempre é a vida real".

Na verdade, os filhos dela e do noivo Travis Barker—com exceção de Mason Disick—viajaram juntos em celebração ao 46º aniversário do baterista do Blink-182.