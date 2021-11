Klebber Toledo parabeniza Camila Queiroz: "Nós artistas não somos objetos"

Camila Queiroz sofreu duras críticas após a saída de Verdades Secretas 2 ser anunciada pela TV Globo. Quem fez questão de apoiá-la, contudo, foi o maridão Klebber Toledo. Camila postou um esclarecimento oficial sobre o assunto no Instagram afirmando que estava sendo punida pela emissora, e Klebber parabenizou a esposa pela coragem.

"Parabéns pela sua coragem em mostrar que nós artistas não somos objetos. Te amo", escreveu Klebber. Na nota, a atriz informou que a história tomou rumos diferentes do que o combinado. De acordo com o texto, a decisão foi uma forma da emissora de puni-la por ter alterado a natureza do contrato — Camila começou a trabalhar com a Netflix no ano passado.

Segundo a Globo, contudo, seria necessário estender o contrato de Queiroz para terminar as gravações da novela. A atriz teria feito uma série de exigências, como alterar o destino da personagem e confirmá-la na terceira temporada na trama. Por conta disso, o final teria sido adaptado para não incluir a personagem Angel.