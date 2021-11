A Fazenda 13: Depois de campanha dos fãs, Rico encontra jaqueta rasgada por Dayane

Finalmente, Rico Melquiades encontrou a jaqueta! Após uma briga daquelas no último dia 12, Dayane Mello pegou uma faca e rasgou o casaco favorito do colega de A Fazenda 13, reality show da Record TV, sem dó nem piedade. No entanto, a modelo escondeu a peça pela casa, e Rico demorou para ver estrago — até a manhã desta quinta-feira, 18. O humorista ainda não juntou todas as peças, mas sabe que foi de propósito, e todos os olhos estão em Dayane.

As únicas pessoas que sabiam do episódio eram Valentina Francavilla e Bil Araújo. A primeira, apesar de ter condenado a atitude da amiga, ajudou a acobertar o estrago. Já Bil tentou a todo custo fazer o humorista pegar a peça — ele chegou a insistir que Rico usasse a jaqueta na votação (apesar do calor), e a jogar uma indireta bem direta: "Queria comer uma coisa diferente hoje, uma jaqueta", disse. Melquiades não entendeu nada.

"E foi cara, viu?", disse Rico, ao encontrar a jaqueta em uma das cadeiras. Apesar de o humorista ter ficado visivelmente chateado, ainda não se vingou de Dayane — ou "cobra caninana", como gosta de chamar. "Agora quero ver você falar que ela tem o coração bom", disse Aline Mineiro à Francavilla.