Enzo Celulari nega que tenha reatado com Bruna Marquezine: "A gente é muito amigo"

Apenas bons amigos! Em entrevista à Quem, Enzo Celulari falou sobre sua relação com a ex-namorada Bruna Marquezine. Além de negar que os dois voltaram com o namoro, Enzo também disse que se dá muito bem com Bruna.

"Não voltamos. A gente é muito amigo, se gosta muito, tem um carinho enorme um pelo outro e é por aí. Temos uma gatinha que dividimos a guarda e vou visitar sempre", disse o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

Quando estavam juntos, os dois adotaram a gata Mia e, recentemente, a atriz contou que o ex-casal tem a guarda compartilhada do animal que está morando na casa dela.