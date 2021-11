A Fazenda 13: Rico se torna fazendeiro novamente e balança o jogo!

Para a alegria de muitos - e desgosto de outros - quem conquistou o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 17, foi Rico Melquiades. A disputa contra Solange Gomes e Valentina Francavilla em A Fazenda 13, reality show da Record TV, exigiu muita agilidade dos participantes, e Rico foi o melhor dos três. Com isso, as duas peoas e Aline Mineiro dependem da decisão do público para permanecer no programa.

Além de ser a segunda vez que o ex-De Férias com o Ex, da MTV, se torna fazendeiro, ele também tem mais um motivo para comemorar! Agora o peão já está confirmado no Top 10 da temporada. Após o anúncio de sua vitória, ele relembrou um pouco da trajetória até aqui.

"Eu sou alvo da casa desde o primeiro dia que eu pisei meus pés aqui. Eu tenho um temperamento muito forte, mas agora eles vão ter que me aguentar porque eu estou voltando fazendeiro. Você me conhece, já viu, não foi, o meu mandato?", disse para a apresentadora Adriane Galisteu.