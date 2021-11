Tragédia em Astroworld: Travis Scott é processado em US$ 750 milhões em nome das vítimas

Craig Barritt/Getty Images for Something in the Water

A ação afirma que as vítimas buscam uma indenização "pela perda da saúde física e mental e da vida humana". Em comunicado ao E! News, o escritório de advocacia Buzbee disse que "pretende entrar com outro processo nos próximos dias com outros 100 autores nomeados." A declaração continua: "O escritório de advocacia Buzbee acredita, com base em sua investigação em andamento, que a Apple Music, a Epic Records e muitas outras corporações que poderiam ganhar milhões com a Astroworld compartilharão a culpa legal em um tribunal". Em resposta, a Live Nation emitiu um comunicado ao E! News, que dizia: "Continuamos a apoiar e ajudar as autoridades locais em sua investigação em andamento para que os fãs que compareceram e suas famílias possam obter as respostas que desejam e merecem, e trataremos de todas as questões jurídicas no momento apropriado." Por enquanto, os artistas e algumas das empresas listadas no processo ainda não se manifestaram. Um porta-voz da ASM Global, Harris County Sports & Convention Corporation e NRG Park, estádio onde o show foi realizado, disseram ao E! News que, "devido a litígios pendentes e investigações em curso, não podemos comentar." Este é apenas um dos muitos processos movidos contra Travis e vários organizadores do festival Astroworld desde a tragédia.