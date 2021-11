Kourtney Kardashian dá presente extravagante a Travis Barker em seu aniversário

O presente atencioso de Kourtney para Travis surge poucos dias depois que eles viajaram para Cabo San Lucas em família.

Eles tiveram a companhia dos dois filhos do baterista, Alabama e Landon, que ele divide com a ex-mulher Shanna Moakler, assim como os filhos de Kourtney com o ex Scott Disick: Mason, Penelope e Reign.

No Instagram, nessa quarta-feira, 17, a ex-estrela do E! star compartilhou uma série de fotos que destacaram sua viagem mágica, que incluiu passeios a cavalo na praia durante o pôr do sol.