Whindersson já pensa em aposentadoria: Relembre famosos que fugiram dos holofotes

Jack Gleeson

Com o papel de um dos vilões mais odiados da série Game of Thrones, da HBO, Jack Gleeson agora está na área acadêmica, e fez teologia e filosofia no Trinity College, em Dublin, na Irlanda. Após dar vida a Joffrey, o ator, com 29 anos, decidiu deixar a atuação.

Para a Entertainment Weekly, ele revelou que não sentia mais vontade de seguir com sua carreira. "Atuo desde os 8 anos. Parei de gostar tanto quanto antes. E agora existe a perspectiva de ganhar a vida, enquanto até agora era sempre algo que eu fazia para me divertir com meus amigos ou no verão para me divertir. Eu gostei. Quando você ganha a vida com algo, isso muda seu relacionamento com ele. Não é como se eu odiasse, apenas não é o que eu quero fazer", confessou durante a entrevista.