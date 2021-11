Camila Queiroz posta foto no hospital após ser acusada de usar atestado falso

Camila Queiroz decidiu se pronunciar em meio à sua saída de Verdades Secretas. Após ser acusada por colunista de mostrar atestado falso na Rede Globo, Camila postou foto tomando soro no hospital.

Na matéria, Leo Dias afirma que a atriz entregou atestado para não gravar as cenas finais de sua personagem Angel.

"Não Leo Dias, eu não 'meti' atestado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia", afirmou a estrela no Twitter, adicionando uma imagem de seu braço com um acesso.