Shawn Mendes e Camila Cabello se separam após mais de 2 anos

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Shawn Mendes e Camila Cabello não estão mais juntos. Na noite desta quarta-feira, 17, Shawn e Camila anunciaram o fim do namoro após mais de 2 anos juntos.

Em seus Stories no Instagram, os cantores escreveram: "Ei pessoal, decidimos terminar o nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos o relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de vocês desde o início e no futuro".

O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que os dois pareciam muito apaixonados, inclusive durante as celebrações do Halloween. Para a ocasião, a dupla se vestiu com trajes folclóricos combinando em homenagem ao Dia dos Mortos.