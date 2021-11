Preto no casamento? Estrelas estão apostando na cor para os casórios

Há quem diga que o preto é proibidíssimo em casamentos. No entanto, o tom tem sido cada vez mais visto nas cerimônias amorosas, incluindo por celebridades.

Alguns profissionais da área batem na tecla que a cor ainda simboliza luto em nosso país, apesar disso, na espiritualidade, pode representar poder, elegância e sofisticação.

O preto, por sua vez, segue segundo um dos tons mais usados pelas pessoas na virada do ano nos países do Hemisfério Norte. Já aqui no Brasil, costumamos passar longe dele em festas simbólicas, especialmente em casórios. Mas isso tem mudado!