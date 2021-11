Ginger: Como a marca de Marina Ruy Barbosa conquistou o mercado

Crescimento gradual e calculado. Essa foi a estratégia de Marina Ruy Barbosa para a Ginger, marca de roupas que lançou em 2020. Participar mais ativamente do mundo da moda sempre foi uma vontade da atriz, que realizou com maestria: a primeira coleção esgotou em apenas 12 horas!

O enfoque do selo, contudo, é o propósito. As peças valorizam matérias-primas e produtores brasileiros, além de introduzirem soluções mais sustentáveis e inteligentes para o consumidor. Com itens atemporais e versáteis, a Ginger propõe substituir a quantidade pela qualidade quando se trata de consumo.

Em parceria com Marina nesta empreitada estão Vanessa Ribeiro, que traz conhecimentos sobre marketing e varejo de moda, além do apreço estético e a busca por significado; e Leandro Benites, diretor de estilo. A influência direta do universo da arte e do design que pode ser captada nas roupas é um denominador comum entre os sócios.