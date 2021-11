Liziane Gutierrez é detida após confusão nos Estados Unidos, diz colunista

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Liziane Gutierrez se envolveu em uma confusão e foi detida nos Estados Unidos no último domingo, 14, durante um festival de música em Los Angeles. Liziane Gutierrez deixou o local algemada.

Ainda de acordo com o site, ela até deu um soco em um dos seguranças no barraco. Os motivos do alvoroço ainda não foram divulgados, mas a equipe da modelo publicou uma nota explicando o afastamento dela das redes sociais desde a noite de segunda-feira, 15.

"Viemos por meio deste informar que Liziane ficará ausente em um curto período de tempo das redes por motivos pessoais. No momento, a modelo está resolvendo problemas judiciais nos Estados Unidos e, em breve, tudo será esclarecido. Até quarta-feira (hoje), nossa ex-peoa estará de volta", disse a equipe da socialite.