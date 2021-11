Saiba o que Walcyr Carrasco teria dito após Camila Queiroz deixar 'Verdades Secretas 2'

A saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2 está dando o que falar! Depois do anúncio da Globo e do manifesto de Camila, Walcyr Carrasco teria se posicionado sobre a demissão da atriz, segundo Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles.

De acordo com a colunista, o autor da trama e a estrela de 28 anos teriam se desentendido e não desejam mais se ver por aí.

"Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo", disse ele, segundo Bittencourt, ao saber das exigências que a atriz fez para supostamente ter seu contrato estendido.