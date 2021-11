Mariana Goldfarb rebate críticas sobre não ter ciúmes de Cauã Reymond

Mais uma vez, Mariana Goldfarb foi ao Instagram esclarecer boatos sobre seu posicionamento quanto à participação do marido, Cauã Reymond, na novela Um Lugar Ao Sol, da TV Globo. Mariana reclamou sobre a cobrança que está recebendo por não estar com ciúmes de Cauã contracenando com a ex-namorada, Alinne Moraes. Oi?

"As pessoas estão me cobrando na rua, me param e falam: 'Você não está com ciúmes, não? Como você aguenta isso? Seu marido se atracando com outras pessoas na novela'. Gente, estou sendo cobrada por não ter ciúmes. Isso está muito estranho", começou.

A modelo contou, ainda, que está sendo criticada por comemorar o sucesso dos atores. Ela revelou que recebeu uma matéria com o título "Mariana Goldfarb posta cena de Cauã e Alinne Moraes na cama" — e não gostou nada.