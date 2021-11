Camila Queiroz após saída de Verdades Secretas 2: "Saúde mental venceu"

Parece que a saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2, novela exibida na Globoplay, foi realmente conturbada. Após o anúncio da emissora, Camila postou uma mensagem no Twitter, em que afirmava que a "saúde mental venceu". De acordo com a coluna Leo Dias, do Metrópoles, Walcyr Carrasco, roteirista da trama, teria dito que, por ele, "ela não pisa mais na Globo". Eita!

Na tarde desta quarta-feira, 17, a atriz retuitou um post antigo em que perguntava para os fãs se escolheriam ter razão ou preservar a saúde mental. "Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu", afirmou na nova postagem.

E não para por aí! O roteirista da trama, Walcyr Carrasco, não ficou feliz com a decisão da atriz. Em nota, a TV Globo afirmou que Camila fez uma série de exigências para estender o contrato até a gravação do final da novela — o que não colou com o escritor.