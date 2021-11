Maiara e Maraísa cancelam show na cidade onde ocorreu acidente de Marília Mendonça

Na semana passada, Maiara pediu que os fãs fossem a terceira voz em show, após substituírem Marília em apresentação em Lorena, interior de São Paulo.

"A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre", começou Maiara, em mensagem replicada no perfil oficial da dupla.

O momento será tão difícil para a dupla quanto para os fãs apaixonados, por isso, a sertaneja pediu apoio da plateia: "Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos dêem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!".