Camila Queiroz está fora do elenco de 'Verdades Secretas 2'

Verdades Secretas 2 sem Camila Queiroz! Isso mesmo, nesta quarta-feira, 17, a Globo emitiu um comunicado informando que Camila não está mais no elenco da novela. Com isso, Angel não estará presente nos últimos episódios de Verdades Secretas 2, que ainda está em gravação.

No anúncio da assessoria, a emissora explicou que decidiu tirar a atriz da trama por conta de ‘demandas inaceitáveis' por parte dela. Tais exigências entraram em conflito com as gravações da produção, o que resultou na demissão da artista.

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis", diz o texto.