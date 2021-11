Henrique, da dupla com Juliano, chora ao ouvir cantora com voz parecida a de Marília Mendonça

Henrique, da dupla com Juliano, foi às lágrimas ao se apresentar nesta semana em Araguaína, no Tocantins. Henrique se emocionou muito ao escutar a voz de Clara Garcia.

A jovem cantora subiu ao palco e cantou sucessos sertanejos, exatamente com o mesmo tom de voz de Marília Mendonça. Em vídeo compartilhado no Instagram, Clara agradeceu aos cantores e mostrou o momento de emoção de Henrique.

No registro, ele aparece sentado em um canto do palco, com a cabeça abaixada e uma toalha em suas mãos. A cantora, então, vai até sua direção e o abraça.