Gil do Vigor e outros ex-BBBs se divertem com nude de Rodolffo

O grupo de WhatsApp dos ex-participantes do BBB 21, reality show da TV Globo, voltou a ser assunto nas redes sociais! Rodolffo Matthaus, da dupla com Israel, compartilhou prints de uma conversa entre ele, Gil do Vigor, Kerline Cardoso e Arthur Picoli nesta terça-feira, 16, em que o tema era sua nude vazada na época em que eles estavam confinados no programa.

Gil era um dos que ainda não tinha visto a imagem, e assim que chegou até ele, fez uma análise e mandou um áudio que arrancou risadas dos outros ex-BBBs. "Eu tava revendo umas fotos aqui, que eu peguei assim que saí do programa, e adivinha o que encontrei? O nude do Rodolffo. Eu nunca vi gente! [...] Aí eu tô aqui olhando a galeria do meu celular que eu usava no Brasil e eu achei", comentou o economista.

O sertanejo entrou na brincadeira e falou mais sobre o registro para o amigo. "Gil do Vigor, deixa eu te contar um negócio aqui, é sério, aquele trem lá, não pode considerar ele, por que eu não tava no meu melhor momento sabe, e nem foi intensão daquele retrato lá, sabe, nem sei porque vazou", disse em áudio.