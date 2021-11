Os Easter Eggs no clipe de "I Bet You Think About Me", de Taylor Swift

Taylor Swift, que deu o que falar com versão estendida de "All Too Well", lançou clipe da música "I Bet You Think About Me", com Chris Stapleton, nesta segunda-feira, 15. O clipe tem roteiro de Taylor e de sua amiga Blake Lively, que dirigiu o projeto.

Miles Teller estrela o videoclipe como o cara que não consegue superar sua ex, mesmo em seu próprio casamento. Ele a vê em todos os lugares: durante o ensaio de seus votos, andando pelo salão, e até fazendo um número musical na festa. Em referência a Red, seu álbum relançado, Tay usa apenas looks vermelhos.

Quem é Swiftie sabe o quanto Taylor ama colocar Easter Eggs em seus trabalhos e dessa vez não foi diferente. Os fãs logo começaram a especular sobre diversos detalhes no vídeo que chamaram atenção.