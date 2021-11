Jennifer Lawrence exibe barriga de grávida enquanto promove novo filme

Jennifer Lawrence deixou os fãs alegres na terça-feira, 16. O motivo? Jennifer exibiu a barriguinha da sua primeira gravidez em vídeo para a Vanity Fair, sobre o seu novo filme Não Olhe Para Cima, que chega em dezembro na Netflix.

A atriz de 31 anos, que espera seu primeiro bebê com o marido Cooke Maroney, mostrou o quão sua barriga tem crescido enquanto analisava cada cena no novo trailer do longa.

Para a ocasião, ela combinou um vestido de malha preta com um colar de pérolas e correntes de ouro – muito diferente de algo que sua personagem astrônoma, Kate Dibiasky, usaria no filme.

De acordo com a vencedora do Oscar, Kate é mais do tipo "feroz e 'note-me, ouça-me rugir, rat-tat-tat'", então isso significava usar alguns looks não convencionais para a comédia. Mas algo tem chamado a atenção dos espectadores: o penteado ruivo da personagem.

Como Jennifer explicou no vídeo: "Tentamos diferentes formatos de cabelo, diferentes perucas e esta – por mais horrível que possa ser para algumas pessoas – eu estava tipo, 'Oh, aí está ela'".