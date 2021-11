Formação da roça esquenta rivalidade entre Dayane e Rico em ‘A Fazenda 13’

Depois de uma semana mais do que agitada, finalmente veio a formação da nona roça em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Com a votação da noite desta terça-feira, 16, os peões que estão na berlinda são Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes, que disputam a preferência do público, com chances de um deles escapar da berlinda na Prova do Fazendeiro.

De início, além dos poderes do lampião, que ficou nas mãos de Dynho Alves, quem também tinha uma carta na manga era Aline. A ex-panicat venceu uma dinâmica realizada no último domingo, 14, e ficou com peso dois em seu voto. Enquanto isso, o cantor ficou com imunidade em relação ao Resta Um, e deu a Chama Vermelha para MC Gui.

Fazendeiro pela terceira vez, Gui Araujo não foi o protagonista dos últimos dias do reality, mas seguiu suas próprias lógicas e indicou Aline para ocupar o primeiro banquinho. E, sem ser novidade para ninguém, Rico foi o mais votado pela casa, recebendo votos inclusive de Dayane Mello e Valentina, suas ex-aliadas no jogo.