Vitão conversou com Whindersson após assumir namoro com Luísa Sonza

Vitão falou sobre a relação com Whindersson Nunes nesta segunda-feira, 16, no podcast PodCats, de Virginia Fonseca e Camila Loures. Apesar dos rumores de conflitos e traição, Vitão reforçou que sempre teve uma boa relação com Whindersson e que chegou a conversar com o humorista após assumir o relacionamento com Luísa Sonza. Maduros!

"A gente já colou umas vezes juntos. Mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele fod*, sempre fui fã, desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vínculo forte de amizade", esclareceu.

Quanto ao namoro com Luísa Sonza, que começou 5 meses após o término do humorista com a cantora, Vitão afirmou que chegou a conversar com Whindersson sobre o assunto — e que foi muito mais tranquilo do que todos imaginam.